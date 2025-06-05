إسرائيل للولايات المتحدة: لن نضرب المنشآت النووية الإيرانية إلا إذا...

أكدت إسرائيل للولايات المتحدة أنها لن تضرب المنشآت النووية الإيرانية إلا إذا أشار ترامب إلى فشل المحادثات مع طهران، وفق ما نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين.