أكثر من مئة وسيلة إعلام ومنظمة تطالب اسرائيل بأن تجيز دخول المراسلين الأجانب الى غزة

طلبت أكثر من 130 وسيلة إعلام ومنظمة تعنى بالدفاع عن الصحافيين من إسرائيل السماح للصحافة العالمية بـ"الدخول فورا وبدون قيود" إلى قطاع غزة بعد منع المراسلين الأجانب من دخوله منذ 7 تشرين الأول 2023، مع بعض الاستثناءات.

وقال موقعو الرسالة التي أعدتها منظمة مراسلون بلا حدود ولجنة حماية الصحافيين ومقرها نيويورك: "منذ عشرين شهرا، منعت السلطات الإسرائيلية الصحافيين من خارج غزة من الوصول بشكل مستقل إلى القطاع وهو وضع غير مسبوق في التاريخ المعاصر للنزاعات المسلحة".

وجاء في نص الرسالة "يواجه الصحافيون المحليون وهم الأفضل قدرة على نقل الواقع، خطر الجوع او النفي. إلى هذا اليوم استُشهد نحو 200 صحافيّ على يد الجيش الإسرائيليّ، وأصيب كثيرون بجروح ويواجهون تهديدات مستمرة لسلامتهم لأنهم يؤدون واجبهم: نقل الحقيقة".

وحملت الرسالة توقيع كل من فيل شيتويند مدير الأخبار في وكالة الصحافة الفرنسية وجولي بايس مديرة وكالة أسوشيتد برس الأميركية وألوف بن رئيس تحرير صحيفة هآرتس الإسرائيلية.