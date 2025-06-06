مادورو يدعو ترامب إلى عدم الانصات "للأكاذيب" عن فنزويلا

ادعى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وجود من "يسمم" أفكار نظيره الأميركي دونالد ترامب بـ”أكاذيب" عن فنزويلا.

وقال مادورو على التلفزيون الرسميّ بعد أن منع ترامب معظم الفنزويليين من السفر إلى الولايات المتحدة في إطار حظر كلي أو جزئي على وافدين من 19 دولة "لا تسمحوا لأحد أن يسممكم بعد الآن ضد فنزويلا. إنهم يُسممونكم كل يوم بالأكاذيب".

واستند قرار ترامب إلى ضرورة حماية الولايات المتحدة من "الإرهابيين الأجانب" أضافة إلى أمور أخرى تشكل تهديدًا "للأمن القوميّ”.

وردت فنزويلا بالقول إنّ الولايات المتحدة بحد ذاتها تشكل وجهة خطرة.

وأكّد مادورو توجهه مباشرة إلى ترامب لأنه يعتقد أن مستشاريه "خدعوه" في شأن هذه الدولة في أميركا الجنوبية.

أضاف الزعيم اليساري الفنزويلي "نحن شعب طيب، كفى حملات تشهير، كفى أكاذيب".

ومنذ عودته إلى منصبه في كانون الثاني، شدد ترامب العقوبات النفطية على فنزويلا وأرسل مئات المهاجرين الفنزويليين إلى سجن مخصص للعصابات الإجرامية في السلفادور وألغى الحماية عن 300 ألف مهاجر فنزويلي في الولايات المتحدة.