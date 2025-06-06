كاتس هدد الرئيس عون: لن يكون هناك هدوء في بيروت ولا نظام ولا استقرار في لبنان من دون أمن لإسرائيل

هدد وزير الأمن يسرائيل كاتس رئيس لبنان ردًا على اتهام اسرائيل بخرق الاستقرار في المنطقة

وقال إنّه لن يكون هناك هدوء في بيروت ولا نظام ولا استقرار في لبنان من دون أمن لإسرائيل.

وشدد على “وجوب احترام الاتفاقيات، لافتًا إلى وجوب أن “تنزع” حكومة لبنان سلاح “حزب الله” وألا تسمح له بإنتاج مسيّرات تُهدد بلدات الشمال ومواطني إسرائيل”.

وقال: “عليك أن تضمن أن يفرض الجيش اللبنانيّ بالفعل اتفاق وقف إطلاق النار، وليس من خلال استعراضات منسقة كما حاول أن يفعل أمس”.

وأكّد اهتمامهم بسلامة سكان الشمال، مهددًا بمواصلة العمل وبقوة كبيرة، “إذا لم يُنفّذ الاتفاق”.

وقال: “لن نسمح بالعودة إلى الواقع الذي كان قبل السابع من تشرين الاول”.