الاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه للمحكمة الجنائية الدولية بعد العقوبات الأميركية

أعرب الاتحاد الأوروبي الجمعة عن دعمه "القوي" للمحكمة الجنائية الدولية، غداة فرض الولايات المتحدة عقوبات على أربعة من قضاتها على خلفية قضايا مرتبطة بواشنطن وإسرائيل.



وكتب رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا على منصة إكس إن الجنائية الدولية "لا تواجه الدول، بل تواجه الافلات من العقاب. علينا أن نحمي استقلاليتها ومصداقيتها. حكم القانون يجب أن يسود على حكم القوة".