لوفتهانزا تنوي معاودة رحلاتها إلى تل أبيب في 23 حزيران بعد تعليقها مطلع أيار

أعلنت مجموعة لوفتهانزا، أكبر ناقل جوي في أوروبا، الجمعة أنها تنوي معاودة رحلاتها إلى تل أبيب في 23 حزيران بعد تعليقها مطلع أيار مع تصاعد حدة الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.



وقالت المجموعة في بيان مقتضب "يستند هذا القرار إلى تحليل معمق للأمن واتخذ بالتنسيق مع السلطات المختصة. وهو يشمل الرحلات التي تسيّرها شركات لوفتهانزا وأوستريان وسويس وبراسلز إيرلاينز ويوروينغز وإيتا ولوفتهانزا كارغو".