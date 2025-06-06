هيئة محلين أميركية تدين باكستانيا بتهريب أسلحة إيرانية للحوثيين

أدين الخميس باكستاني ألقي القبض عليه في عملية نفذّتها قوة العمليات الخاصة التابعة للبحرية الأميركية، بتهمة تهريب أسلحة إيرانية إلى المتمرّدين الحوثيين في اليمن.



وكان محمد بهلوان (49 عاما) من بين أربعة رجال ألقت الولايات المتحدة القبض عليهم في عملية نفّذتها البحرية الأميركية في كانون الثاني 2024 لمصادرة مركب قبالة الصومال وأدت إلى مقتل اثنين من عناصرها.



ودانت هيئة محلفين فدرالية في فيرجينيا بهلوان بتهمة التآمر لتقديم دعم مادي لإرهابيين والمساعدة في برنامج إيران لأسلحة الدمار الشامل والتآمر لنقل متفجرات إضافة إلى تهم أخرى.



وسيصدر حكم بحقه في 22 أيلول علما بأنه يواجه احتمال سجنه لمدة أقصاها 20 عاما عن كل من التهم الأكثر خطورة.

