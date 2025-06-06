روسيا تقول إنها ضربت مواقع "عسكرية" في أوكرانيا ردا على هجمات كييف الأخيرة

اكد الجيش الروسي الجمعة انه شن هجوما "ضخما" بصواريخ وطائرات مسيّرة على أوكرانيا "ردا" على الهجمات الأخيرة التي نفّذتها كييف على أراضيها.وأوضحت وزارة الدفاع في موسكو "ردا على الأعمال الإرهابية التي ارتكبها نظام كييف، شنت القوات الروسية خلال الليل ضربة ضخمة باستخدام أسلحة جوية وبحرية وبرية عالية الدقة بعيدة المدى بالإضافة إلى مسيّرات هجومية" مضيفة أنها استهدفت مواقع "عسكرية" أدت إلى مقتل ثلاثة أشخاص وفق أوكرانيا.