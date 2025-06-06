إنذار إسرائيلي إلى سكان قطاع غزة

#عاجل ‼️ الى جميع سكان قطاع غزة المتواجدين في بلوكات 608, 609, 615, 616 في منطقة شمال القطاع
🔴هذا تحذير مسبق قبل الهجوم!🔴
⭕️سوف يهاجم جيش الدفاع كل منطقة يتم استخدامها لاطلاق قذائف صاروخية
⭕️المسؤولية عن اخلاء ونزوح السكان ومعانتهم تقع على عاتق المنظمات الإرهابية وفي مقدمتها… pic.twitter.com/8XE8hCQawL
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 6, 2025
#عاجل ‼️ الى جميع سكان قطاع غزة المتواجدين في بلوكات 608, 609, 615, 616 في منطقة شمال القطاع
🔴هذا تحذير مسبق قبل الهجوم!🔴
⭕️سوف يهاجم جيش الدفاع كل منطقة يتم استخدامها لاطلاق قذائف صاروخية
⭕️المسؤولية عن اخلاء ونزوح السكان ومعانتهم تقع على عاتق المنظمات الإرهابية وفي مقدمتها… pic.twitter.com/8XE8hCQawL