إنذار إسرائيلي إلى سكان قطاع غزة

وجه المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إنذارا الى سكان قطاع غزة المتواجدين في بلوكات 608, 609, 615, 616 في منطقة شمال القطاع.



وأشار الى أن "هذا تحذير مسبق قبل الهجوم".



وقال عبر "إكس": "سيهاجم الجيش الإسرائيلي كل منطقة يتم استخدامها لاطلاق قذائف صاروخية". وأضاف: "العودة الى هذه المناطق التي تعتبر مناطق قتال خطيرة تشكل خطرا على حياتكم! من أجل أمنكم، اخلوا فوراً غرباً".