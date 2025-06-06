الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
مباشر عند الساعة الثالثة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

إنذار إسرائيلي إلى سكان قطاع غزة

أخبار دولية
2025-06-06 | 14:08
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
إنذار إسرائيلي إلى سكان قطاع غزة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
إنذار إسرائيلي إلى سكان قطاع غزة

وجه المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إنذارا الى سكان قطاع غزة المتواجدين في بلوكات 608, 609, 615, 616 في منطقة شمال القطاع.

وأشار الى أن "هذا تحذير مسبق قبل الهجوم".

وقال عبر "إكس": "سيهاجم الجيش الإسرائيلي كل منطقة يتم استخدامها لاطلاق قذائف صاروخية". وأضاف: "العودة الى هذه المناطق التي تعتبر مناطق قتال خطيرة تشكل خطرا على حياتكم! من أجل أمنكم، اخلوا فوراً غرباً".
 

أخبار دولية

الجيش الإسرائيلي

أفيخاي أدرعي

غزة

LBCI التالي
تحقيق قضائي في فرنسا بتهمة التواطؤ في الإبادة على خلفية تقييد المساعدات إلى غزة
وزير الخارجية الفرنسي: باريس لن تعترف بمفردها بدولة فلسطينية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-04-12

الجيش الإسرائيلي يدعو سكان خان يونس جنوب قطاع غزة إلى إخلائها

LBCI
آخر الأخبار
2025-04-24

الجيش الإسرائيلي يصدر أمر إخلاء لسكان منطقتين في شمال قطاع غزة

LBCI
آخر الأخبار
2025-04-27

أدرعي: إنذار عاجل ومهم بعد قليل إلى سكان الضاحية الجنوبية في بيروت

LBCI
آخر الأخبار
2025-04-18

الأونروا: يخضع نحو 69% من سكان قطاع غزة لأوامر تهجير نشطة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
15:17

المستشار الألماني: ما من شك في بقاء واشنطن في حلف الناتو

LBCI
أخبار دولية
14:30

الكرملين: لن نتدخل في الخلاف بين ترامب وماسك

LBCI
أخبار دولية
14:30

تحقيق قضائي في فرنسا بتهمة التواطؤ في الإبادة على خلفية تقييد المساعدات إلى غزة

LBCI
أخبار دولية
13:46

وزير الخارجية الفرنسي: باريس لن تعترف بمفردها بدولة فلسطينية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
15:00

سموتريتش: خطتنا تشمل فرض السيادة على المناطق ج بالضفة وتهجير سكان الخان الأحمر وتعطيل المنظومة المصرفية

LBCI
آخر الأخبار
14:59

سموتريتش: لدينا خطة تصعيدية في الضفة إذا واصلت فرنسا ودول أوروبية أخرى الدفع نحو الاعتراف بدولة فلسطينية

LBCI
أمن وقضاء
2025-04-14

"الريجي" ضبطت منتجات مهربة ومزورة في الجية وبرجا والشويفات

LBCI
موضة وجمال
2025-05-31

ندى كوسا في إطلالة ملوكية ضمن حفل انتخاب ملكة جمال العالم لعام 2025 (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

تهديدات إسرائيلية مباشرة للبنان... هذا ما في التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
12:47

الشيخ قبلان: لبنان دفع عن قضايا العرب والمنطقة أغلى الأثمان طيلة عقود طويلة

LBCI
أخبار لبنان
10:46

الكردي: إسرائيل لا تستهدف فئة من دون أخرى بل كل اللبنانيين والوطن بكامله

LBCI
أخبار لبنان
10:02

شيخ العقل في خطبة الأضحى: اتُّخذ قرار قيام الدولة والمطلوب التفاهم والحوار وحلّ المشاكل بروح تصالحية وإرادة وطنية

LBCI
أمن وقضاء
22:05

غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية... إليكم آخر المستجدات من الداخل الإسرائيلي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
19:49

كازينو لبنان يكرّم الدراما اللبنانية في انطلاقة صيفية مميزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
19:48

الجامعة اللبنانية الأميركية تخرج الدفعة التاسعة من طلاب تصميم الأزياء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
19:44

القديسة تيريزا راجعة إلى لبنان!

LBCI
أخبار لبنان
19:41

افيخاي يحذر خمسة مباني في الضاحية الجنوبية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
19:41

افيخاي يحذر خمسة مباني في الضاحية الجنوبية

LBCI
فنّ
12:11

أفيخاي أدرعي يردّ على فيديو نادين الراسي: "مشكلتكم ليست معنا"

LBCI
أخبار لبنان
21:33

معلومات الـLBCI: وحدة عسكرية توجّهت إلى الضاحية وكشفت على مبنى من المباني المهددة حيث لم يكن فيها اي سلاح

LBCI
أخبار لبنان
21:36

أدرعي وجّه إنذارًا عاجلًا إلى سكان قرية عين قانا في جنوب لبنان

LBCI
فنّ
16:04

طوني عيسى وزوجته يستقبلان مولودهما الثاني: "أهلاً بك في هذا العالم يا صغيري العزيز"

LBCI
خبر عاجل
21:29

مصادر عسكرية للـLBCI: الجيش اللبنانيّ حاول ردع الجيش الإسرائيليّ عن القيام بتهديداته عبر الاتصال بالميكانيزم للكشف على الاماكن المهددة لكن الجيش الإسرائيليّ رفض فابتعد الجيش اللبنانيّ عن المواقع التي قُصقت لاحقًا

LBCI
آخر الأخبار
09:01

الجيش يدين اعتداءات الجيش الإسرائيلي ويحذّر من تجميد التعاون مع لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية

LBCI
اسرار
06:13

أسرار الصحف المحلية ٦-٦-٢٠٢٥

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More