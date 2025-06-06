الكرملين: لن نتدخل في الخلاف بين ترامب وماسك

أعلن الكرملين أنه لن يتدخل في خلاف الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع إيلون ماسك.



وأكدت الرئاسة الروسية ثقتها في قدرة ترامب على التعامل مع الموقف.



وأوضح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الخلاف بينهما شأن داخلي أميركي.