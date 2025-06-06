الخزانة الأميركية: فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران

أفاد منشور على موقع وزارة الخزانة الأميركية، بأن الولايات المتحدة فرضت مجموعة جديدة من العقوبات المتعلقة بإيران تستهدف 10 أفراد و27 كيانا.



وتأتي العقوبات الجديدة، التي تستهدف أيضا بعض الكيانات في الإمارات وهونج كونج، في الوقت الذي تعمل فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على إبرام اتفاق نووي جديد مع طهران.

