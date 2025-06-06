روسيا تعلن قتل شخص كان يستعد لشنّ هجوم بمسيّرات على موقع عسكري

أعلن الحرس الوطني الروسي، أنه قتل رجلا كان يستعد لشن هجوم بمسيرات على موقع عسكري، في وقت كثفت أوكرانيا عمليات مماثلة منذ نهاية الأسبوع الفائت.



وقال الحرس الوطني عبر تلغرام إن هذا الهجوم كان يستهدف "موقعا عسكريا في منطقة ريازان" جنوب شرق موسكو.



وأضاف: "خلال اعتقاله، أظهر المجرم مقاومة مسلحة فتم تحييده".