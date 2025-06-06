أصدر المجلس الأعلى للإفتاء في سوريا فتوىً تاريخيةً تحظر كل أشكال القتل خارج نطاق القانون بما في ذلك ما يُسمى بـ"جرائم الشرف"، والانتقام القبلي، والعدالة الأهلية.وتُؤكد الفتوى بشكل قاطع أن هذه الأفعال غير جائزة، وأن العدالة يجب أن تُنفذ فقط من قبل الدولة، ضمن إطار القانون الرسمي والمؤسسات القضائية.وعلّق المبعوث الاميركي الى سوريا توم براك على الفتوى قائلا: "إنها خطوات أولى رائعة لحكومة سورية جديدة تمضي نحو بناء سوريا الجديدة".