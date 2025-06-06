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الجيش الإسرائيلي: مقتل أربعة جنود خلال قتال في غزة
أخبار دولية
2025-06-06 | 11:24
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الجيش الإسرائيلي: مقتل أربعة جنود خلال قتال في غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي أن أربعة جنود قتلوا وأصيب آخر في خلال اشتباك في قطاع غزة.
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