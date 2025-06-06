الرئيس الكوري الجنوبي يبحث هاتفيا مع ترامب في التعرفات الجمركية

اتّفق الرئيس الجديد لكوريا الجنوبية لي جاي ميونغ ونظيره الأميركي دونالد ترامب في مكالمة هاتفية على السعي للتوصل إلى اتفاق بشأن التعرفات، وفق ما أعلنت سيول الجمعة، مع قرب انقضاء مهلة محددة لتجنّب الرسوم الباهظة.وفي اتصال بين الرئيسين، "اتفقا على العمل في مفاوضات بشأن التعرفات المتبادلة نحو التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين"، وفق مكتب لي.وجاء في بيان للمكتب: "لتلك الغاية، اتفقا على تحفيز المفاوضات على مستوى فريقي العمل لتحقيق نتائج ملموسة".