الرئيس السوري الانتقالي يزور درعا للمرة الأولى منذ الإطاحة بالأسد

زار الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع الجمعة مدينة درعا الجنوبية، مهد الانتفاضة في البلاد، وذلك للمرة الأولى منذ الإطاحة بالرئيس بشار الأسد قبل نحو ستة أشهر.



ونشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا لقطات تظهر حشودا تحيي الشرع الذي شوهد وهو يحيي الناس ويصافحهم خلال الزيارة التي جاءت في عطلة عيد الأضحى.



وزار الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب الجامع العمري في درعا، وفق بيان الرئاسة التي نشرت صورا للزيارة تُظهر الرئيس الانتقالي وسط الحشود.



وأفادت سانا بأنه التقى مسؤولين محليين مدنيين وعسكريين، إضافة إلى وفد من الأقلية المسيحية.



وقال محافظ درعا أنور الزعبي في بيان "تُثمن محافظة درعا، الزيارة التي قام بها الرئيس أحمد الشرع إلى محافظة درعا، مهد الثورة السورية، والتي شكّلت محطة هامة في مسار التعافي الوطني، ورسالة واضحة بأن درعا كانت وستبقى في قلب الوطن وموضع اهتمام القيادة".