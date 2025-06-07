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اسرائيل تعلن مقتل أربعة من جنودها وحاجتها إلى عشرة آلاف عنصر

أخبار دولية
2025-06-07 | 00:00
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اسرائيل تعلن مقتل أربعة من جنودها وحاجتها إلى عشرة آلاف عنصر
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اسرائيل تعلن مقتل أربعة من جنودها وحاجتها إلى عشرة آلاف عنصر

أعلنت إسرائيل الجمعة مقتل أربعة من جنودها في غزة، في حين أشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه يعاني نقصا في عديده يناهز عشرة آلاف عنصر لـ"احتياجات عملانية"، بينما تبدو الغالبية الحكومية على وشك الانهيار بسبب خلافات حول تجنيد اليهود المتشددين.

من جهته، أعلن الدفاع المدني في غزة مقتل 38 شخصا الجمعة في هجمات إسرائيلية أو إطلاق نار في مختلف انحاء القطاع المحاصر والمدمر وذلك في أول ايام عيد الأضحى الذي يحييه الغزّيون للعام الثاني على التوالي على وقع الحرب.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ايفي ديفرين إن الجنود الأربعة قُتلوا في جنوب غزة حيث كانوا في "مجمع تابع لحماس" لدى انفجار عبوة ناسفة أدت إلى انهيار المبنى جزئيا.

وأشار إلى إصابة خمسة جنود آخرين، جروح أحدهم خطرة.

وجاء في تصريح للمتحدث باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة أن "ما تكبده الاحتلال اليوم من خسائر في خان يونس وجباليا لهو امتداد لسلسلة العمليات النوعية، ونموذج لما ستُجابَه به قوات الاحتلال في كل مكان تتواجد فيه".

وتابع "ليس أمام جمهور العدو إلا إجبار قيادتهم على وقف حرب الإبادة أو التجهُّز لاستقبال المزيد من أبنائهم في توابيت".

وقدّم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تعازيه "لعائلات الجنود الأربعة الذين سقطوا في غزة في معركة القضاء على حماس واستعادة الرهائن".
 

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