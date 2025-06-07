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نتانياهو يقرّ بدعم مجموعة مسلّحة معارضة لحماس في غزة

أخبار دولية
2025-06-06 | 23:52
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نتانياهو يقرّ بدعم مجموعة مسلّحة معارضة لحماس في غزة
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نتانياهو يقرّ بدعم مجموعة مسلّحة معارضة لحماس في غزة

أقرّ رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بأن إسرائيل تدعم مجموعة مسلحة في غزة مناهضة لحركة حماس، عقب تصريحات أدلى بها وزير الدفاع الأسبق أفيغدور ليبرمان تفيد بأن الدولة العبرية زوّدت هذه الجماعة أسلحة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية وفلسطينية أن المجموعة يقودها ياسر أبو شباب وتنتمي الى قبيلة الترابين.

ويصف المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، أبو شباب بأنه زعيم "عصابة إجرامية تنشط في منطقة رفح وتُتهم بنهب شاحنات المساعدات".

وقال ليبرمان لهيئة البث الاسرائيلية "كان" إن الحكومة تزود "مجموعة من المجرمين في قطاع غزة أسلحة".

وعلّق نتانياهو في فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي الخميس قائلا "ماذا سرّب ليبرمان؟ أن مصادر أمنية نشطت مجموعة في غزة تعارض حماس؟ ما السيّئ في ذلك؟".

وأضاف "إن ذلك يعود بالفائدة فقط، ذلك ينقذ أرواح جنود إسرائيليين".

وأكد المتحدث باسم الجيش إيفي ديفرين الجمعة أن الجيش يدعم تسليح ميليشيات محلية في غزة.

وقال ديفرين خلال مؤتمر صحافي عندما سئل عن الموضوع "أستطيع القول اننا نعمل بطرق مختلفة ضد حكم حماس"، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.
 

أخبار دولية

مجموعة

مسلّحة

معارضة

لحماس

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