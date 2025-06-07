زلزال بقوة 6,4 درجات يضرب شمال تشيلي

ضرب زلزال بقوة 6,4 درجات منطقة أتاكاما في شمال تشيلي الجمعة دون أن يُسفر عن وقوع إصابات، لكنه أدى إلى انقطاع الكهرباء عن أكثر من 20 ألف شخص، وفقا للسلطات.ووقع الزلزال عند الساعة 1,15 مساء بالتوقيت المحلي (5,15 مساء ت غ) على بُعد 54 كيلومترا جنوب مدينة دييغو دي ألماغرو، وفقا للمركز الوطني لرصد الزلازل.وأعلن الرئيس غابرييل بوريتش في منشور على حسابه على منصة اكس بأنه "لم تسجل أي إصابات حتى الآن".