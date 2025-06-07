ترامب: أوكرانيا منحت بوتين ذريعة للقصف... ويجدد موقفه من تخصيب إيران

اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب أوكرانيا بمنح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ذريعة للاستمرار في القصف المكثف ضدها، وفي ملف المحادثات الإيرانية-الأميركية، أعاد التأكيد على موقفه الرافض لمسألة تخصيب اليورانيوم.