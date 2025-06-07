ترامب يلوّح بمراجعة عقود ماسك الحكومية بعد حذف تغريدات عن إبستين

في أحدث فصول الخلاف بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورجل الأعمال إيلون ماسك، أقدم ماسك على حذف تغريداته التي اتهم فيها ترامب بالارتباط بملفات جيفري إبستين، المدان بقضايا استغلال جنسي للأطفال. وفي المقابل، أعلن ترامب نيّته مراجعة العقود الحكومية المبرمة مع ماسك.