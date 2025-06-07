روسيا: وجهنا ضربات لأهداف عسكرية في أوكرانيا ليلًا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت أن القوات الروسية نفذت ضربات باستخدام طائرات مسيرة وأسلحة بعيدة المدى عالية الدقة على أهداف عسكرية في أوكرانيا خلال الليل.



وقالت الوزارة: "تم تحقيق الهدف من الضربات. قصفنا جميع الأهداف المحددة".



ونقلت وكالات أنباء روسية عن الوزارة القول إنه تم تدمير أربعة قوارب أوكرانية مسيرة في البحر الأسود.