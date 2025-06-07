روسيا: أوكرانيا تمتنع عن تحديد موعد لتبادل الأسرى

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت أن أوكرانيا تمتنع عن تحديد موعد للجولة الجديدة من عملية تبادل الأسرى، التي اتفق عليها الوفدان الروسي والأوكراني في محادثات في إسطنبول الأسبوع الماضي.



وقالت الوزارة في بيان نقلًا عن اللفتنانت جنرال ألكسندر زورين: "قدم الجانب الروسي للجانب الأوكراني قائمة تضم 640 اسمًا، لكن الجانب الأوكراني يمتنع حاليًا عن تحديد موعد لعودة هؤلاء الأفراد وتسليم العدد المقابل من أسرى الحرب الروس".



وأشار مستشار الكرملين فلاديمير ميدينسكي في وقت سابق اليوم السبت إلى أن أوكرانيا أرجأت بشكل مفاجىء تبادل أسرى حرب واستلام رفات جنود قتلى لأجل غير محدد.