إيران تؤكد حيازتها وثائق على صلة بمنشآت إسرائيل النووية

أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن إيران حصلت على وثائق "حساسة" تتعلق بإسرائيل، وخصوصا بمنشآتها النووية، من دون تقديم أي توضيح عن هذه الوثائق أو كيف تم الحصول عليها.



وذكر التلفزيون أن "أجهزة الاستخبارات الإيرانية حصلت على كمية كبيرة من المعلومات والوثائق الاستراتيجية والحساسة المتصلة بالكيان الصهيوني، بما في ذلك آلاف الوثائق المتعلقة بمشاريعه ومنشآته النووية".