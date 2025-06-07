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كييف ترفض اتهامات روسيا بتأخير عملية تبادل رفات الجنود

أخبار دولية
2025-06-07 | 09:36
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كييف ترفض اتهامات روسيا بتأخير عملية تبادل رفات الجنود
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كييف ترفض اتهامات روسيا بتأخير عملية تبادل رفات الجنود

أعلن المسؤول في المجلس القومي للأمن والدفاع الأوكراني أندريه كوفالينكو أن ما قالته روسيا حول تأخير أوكرانيا لتبادل رفات جنود غير صحيح، مطالبا موسكو بالتوقف عن "ممارسة الأساليب القذرة" والعودة إلى العمل البناء.

وكتب كوفالينكو على تطبيق تيليغرام: "تصريحات الجانب الروسي اليوم لا تتوافق مع الواقع أو مع الاتفاقات السابقة بشأن تبادل الأسرى أو إعادة الرفات".

أخبار دولية

كييف

روسيا

رفات

الجنود

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