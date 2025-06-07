الجناح العسكري لحماس: الجيش الإسرائيلي يحاصر مكان احتجاز رهينة إسرائيلي

أعلن المتحدث باسم الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أن الجيش الإسرائيلي حاصر المكان المحتجز فيه الرهينة الإسرائيلي متان تسنغاوكر في غزة.



وقال إن الجيش الإسرائيلي لن يستعيده حيا.