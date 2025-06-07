ميلي: البابا ليو أكد أنه سيزور الأرجنتين

عقد الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي أول لقاء رسمي له مع البابا ليو في الفاتيكان اليوم، وأكد أن البابا سيزور الأرجنتين، وفقا لما ذكره المتحدث باسم الرئاسة.



وشاب التوتر علاقة ميلي مع البابا الراحل فرنسيس إذ لم يرتب أي زيارة لبلده الأرجنتين خلال فترة بابويته التي استمرت 12 عاما.



ولم يُكشف عن مزيد من التفاصيل حول زيارة البابا ليو التي قد تفتح صفحة دبلوماسية جديدة.



وكتب مانويل أدورني المتحدث باسم الرئاسة عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "أكد البابا للرئيس خلال اجتماعنا الأخير أنه سيزور الأرجنتين".



وذكرت صحيفة "لا ناثيون" الأرجنتينية اليومية أن زيارة بابا الفاتيكان قد تتم العام المقبل في إطار جولة تشمل أوروغواي وبيرو حيث عاش ليو، أول بابا من الولايات المتحدة، لما يقرب من 20 عاما هناك.



ولم يحضر ميلي، وهو ليبرالي وحليف للرئيس الأميركي دونالد ترامب، قداس تنصيب بابا الكنيسة الكاثوليكية الجديد بسبب الانتخابات التشريعية المحلية التي كان عليه حضورها.



ووصف الفاتيكان في بيان صدر في وقت لاحق، الاجتماع بين الجانبين بأنه "ودي"، قائلا إنه تناول قضايا "ذات اهتمام مشترك مثل التقدم الاجتماعي والاقتصادي ومكافحة الفقر والالتزام بالتماسك الاجتماعي، بالإضافة إلى معالجة النزاعات الجارية".