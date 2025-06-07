زلزال بقوة 5,3 درجات قرب جبل آثوس في اليونان

وقع زلزال بقوة 5,3 درجات في شمال اليونان، قرب جبل آثوس الذي يضم العديد من الأديرة الأرثوذكسية العريقة، وفق ما أعلن معهد الجيوفيزياء في أثينا.



وتم تحديد موقع الزلزال في البحر على عمق حوالى 12,5 كلم. وضرب منطقة تقع شمال غرب كارييس، العاصمة الإدارية لجبل آثوس، بحسب ما ذكر المعهد على موقعه الإلكتروني.



وأكد مسؤول محلي في كارييس عدم تسجيل أضرار حتى الآن.



ويضم جبل آثوس أو الجبل المقدس الواقع في منطقة مقدونيا في شمال اليونان 20 ديرا مأهولا تعود الى قرون خلت. ويتمتع المكان بنوع من الاستقلالية منذ الحقبة البيزنطية.