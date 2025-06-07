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طهران تعلن وفاة 13 إيرانيا على الأقل أثناء أداء فريضة الحج

أخبار دولية
2025-06-07 | 10:58
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طهران تعلن وفاة 13 إيرانيا على الأقل أثناء أداء فريضة الحج
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طهران تعلن وفاة 13 إيرانيا على الأقل أثناء أداء فريضة الحج

لقي 13 مواطنا إيرانيا على الأقل حتفهم أثناء أدائهم فريضة الحج في المملكة العربية السعودية في ظل ارتفاع درجات الحرارة، وفق ما أفادت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية.
     
وقالت إدارة العمليات الصحية والطبية للحج التابعة للهلال الأحمر الإيراني في بيان نقلته إرنا: "حتى يوم الجمعة 6 حزيران، بلغ عدد وفيات الحجاج الإيرانيين لعام 2025، 13 حالة".
     
ولم تقدم تفاصيل عن أسباب الوفيات لكن البيان لفت إلى أن "درجة حرارة الهواء ارتفعت في المدن المقدسة بالسعودية إلى 47 درجة مئوية في الأيام الأخيرة، ما قد يؤدي إلى إصابة الحجاج بضربة شمس شديدة"، مضيفا أن 86700 إيراني توجهوا إلى السعودية هذا العام لأداء فريضة الحج.
     
والعام الماضي، توفي أكثر من 1300 شخص، من بينهم 22 إيرانيا، أثناء الحج في السعودية حيث وصلت الحرارة إلى 51,8 درجة مئوية.
     
ونصحت إدارة العمليات الصحية والطبية للحج التابعة للهلال الأحمر الإيراني، الحجاج "بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس وشرب كميات كافية من الماء وارتداء ملابس قطنية فاتحة اللون، والتوجه فورا إلى أقرب مركز طبي في حال ظهور أعراض مثل الصداع والغثيان والدوار وخفقان القلب".

أخبار دولية

طهران

فريضة الحج

السعودية

وفاة

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