مؤسسة غزة الإنسانية: لم نوزع مساعدات اليوم بسبب تهديدات من حماس

أعلنت مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة أنها لم تتمكن من توزيع أي مساعدات إنسانية اليوم بسبب "تهديدات مباشرة" من حركة حماس ضد عملياتها.



وقالت في بيان: "هذه التهديدات حالت دون مواصلة العمل اليوم".



وأضافت: "سنظل ملتزمين بتقديم المساعدات في إطار من السلامة والأمن والاستقرار. نعمل بنشاط على تكييف عملياتنا للتغلب على هذه التهديدات، ونعتزم استئناف عمليات التوزيع من دون تأخير".