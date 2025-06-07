تلفزيون: ترامب يتوعد إيلون ماسك بعواقب وخيمة إذا مول مرشحين ديمقراطيين

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة أجرتها معه قناة إن.بي.سي نيوز اليوم السبت أنه ستكون هناك "عواقب وخيمة" إذا مول الملياردير إيلون ماسك مرشحي الحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات ضد الجمهوريين الذين يصوتون لصالح قانون ترامب الشامل لتخفيض الضرائب.ورفض ترامب الإفصاح عن هذه العواقب في المقابلة الهاتفية، وأشار إلى أنه لم يجر مناقشات بشأن التحقيق مع ماسك.وعندما سئل عما إذا كان يعتقد أن علاقته بالرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس قد انتهت، أجاب ترامب: "أفترض ذلك، نعم".