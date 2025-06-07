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قتيل و22 جريحا بسبب حريق في دار للمسنين بإسبانيا
أخبار دولية
2025-06-07 | 14:26
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قتيل و22 جريحا بسبب حريق في دار للمسنين بإسبانيا
اندلع حريق في دار لرعاية المسنين بشمال شرق إسبانيا، ما أدى الى مقتل رجل يبلغ 93 عاما وإصابة 22 آخرين جراء تنشق الدخان، وفق ما أفاد مسؤولون.
وذكر موقع خدمات الطوارئ المحلية على منصة اكس، أن الحريق اندلع في غرفة بالطابق الأرضي في وقت متأخر الجمعة في دار الرعاية الواقعة في مدينة سرقسطة شمال شرق البلاد.
وقالت رئيسة بلدية سرقسطة ناتاليا تشويكا لصحافيين في مكان الحادث إن رجلين كانا يقيمان في الغرفة، أحدهما المتوفي، مشيرة الى أنه "لم يتمكن من الخروج" كونه يعاني إعاقة.
ولفتت خدمات الطوارئ الى نقل 22 شخصا آخرين إلى المستشفى بعد تعرّضهم لاصابات متفاوتة الخطورة بسبب تنشق الدخان، بينهم رجل يبلغ 46 عاما كان يقيم في مكان قريب وشارك في جهود الإنقاذ.
وفتحت الشرطة تحقيقا في الحادث.
أخبار دولية
حريق
دار للمسنين
إسبانيا
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