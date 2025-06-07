في تل أبيب... آلاف المتظاهرين يطالبون بعودة الرهائن بعد عشرين شهرا من الحرب في غزة

تظاهر الآلاف مساء السبت في تل أبيب مطالبين بالإفراج عن الرهائن الذين لا يزالون محتجزين في قطاع غزة وبوقف لإطلاق النار، وذلك بعد عشرين شهرا تماما من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.



وتجمع الحشد في "ساحة الرهائن" هاتفا: "الشعب يختار الرهان". وقال منتدى العائلات، أبرز منظمة تمثل أسر المحتجزين لدى حماس منذ هجوم السابع من تشرين الأول/اكتوبر 2023: "وحده اتفاق شامل لعودة احبائنا سيجلب انتصارا حقيقيا".



وطالبت نوعام كاتس، ابنة الرهينة ليور كاتس الذي أعلنت وفاته لكن جثمانه لا يزال في غزة، بوقف العمليات العسكرية فورا.



وقالت أمام المتظاهرين بحسب بيان لمنتدى العائلات: "لا ترسلوا مزيدا من الجنود الذين يجازفون بحياتهم لإعادة آبائنا. أعيدوهم عبر اتفاق. أوقفوا الحرب".



ومن أصل 251 شخصا خطفوا في السابع من تشرين الاول/اكتوبر 2023، لا يزال 55 محتجزين في قطاع غزة، تقول السلطات الإسرائيلية إن 31 منهم على الأقل فارقوا الحياة.