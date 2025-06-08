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إصابة مرشح رئاسي في كولومبيا بالرصاص بعد تعرضه لإطلاق نار خلال تجمع انتخابي

أخبار دولية
2025-06-08 | 00:22
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إصابة مرشح رئاسي في كولومبيا بالرصاص بعد تعرضه لإطلاق نار خلال تجمع انتخابي
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إصابة مرشح رئاسي في كولومبيا بالرصاص بعد تعرضه لإطلاق نار خلال تجمع انتخابي

أعلنت الحكومة الكولومبية، أن عضوا في مجلس الشيوخ من المعارضة اليمينية ومرشحا للانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، أصيب بالرصاص بعد إطلاق النار عليه خلال تجمع انتخابي في بوغوتا السبت.
     
وأظهر مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي المرشح البالغ 39 عاما ميغيل أوريبي وهو يلقي خطابا خلال مناسبة انتخابية في غرب العاصمة عند سماع صوت طلقات نارية بشكل مفاجىء.
     
وفي لقطة أخرى، يظهر أوريبي مضرجا بالدماء وهو ملقى على مقدمة سيارة، قبل أن يحمله مجموعة من الاشخاص إلى داخل احدى السيارات المارة.
     
ونددت حكومة الرئيس اليساري غوستافو بيترو "بقوة" بالهجوم على أوريبي في خلال مناسبة انتخابية غرب البلاد.
     
وقال بيان صادر عن الرئاسة: "إن هذا العمل العنيف ليس فقط هجوما على شخصه، بل أيضا على الديموقراطية وحرية الفكر والممارسة الشرعية للسياسة في كولومبيا".

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