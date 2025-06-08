روبيو يلقي باللوم على "الخطاب اليساري العنيف" في محاولة اغتيال مرشح رئاسي يميني في كولومبيا

دان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو السبت، محاولة اغتيال عضو مجلس شيوخ كولومبي من المعارضة اليمينية ومرشح للانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل في كولومبيا، داعيا الرئيس اليساري غوستافو بيترو إلى "التوقف عن الخطاب التحريضي".



وقال روبيو في بيان عقب إطلاق النار على ميغيل أوريبي وإصابته بجروح خطيرة خلال تجمع انتخابي في بوغوتا: "هذا تهديد مباشر للديموقراطية وهو نتيجة الخطاب اليساري العنيف الصادر عن أعلى مستويات الحكومة الكولومبية".



وأضاف: "على الرئيس بيترو التوقف عن الخطاب التحريضي وحماية المسؤولين الكولومبيين".