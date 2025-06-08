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ترامب يأمر بنشر ألفي عنصر من الحرس الوطني في لوس أنجليس في ظل تواصل الاحتجاجات
أخبار دولية
2025-06-08 | 00:28
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ترامب يأمر بنشر ألفي عنصر من الحرس الوطني في لوس أنجليس في ظل تواصل الاحتجاجات
أعلنت المتحدثة باسم البيت الابيض، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمر السبت بنشر ألفي عنصر من الحرس الوطني في لوس أنجليس مع تواصل المواجهات لليلة الثانية بين رجال أمن فدراليين ومتظاهرين احتجاجا على مداهمات وكالة الهجرة والجمارك ضد المهاجرين.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن "الرئيس ترامب وقع مذكرة رئاسية بنشر ألفي عنصر من الحرس الوطني للتصدي للفوضى التي سمح لها بالتفاقم"، محمّلة المسؤولية لقادة كاليفورنيا الديمقراطيين "الضعفاء".
أخبار دولية
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أنجليس
تواصل
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