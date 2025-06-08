روسيا: إغلاق مطارين بعد هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على موسكو

أعلنت السلطات الروسية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، أن هجوما شنته أوكرانيا بطائرات مسيرة مستهدفة موسكو أدى إلى إغلاق اثنين من المطارات الرئيسية التي تخدم العاصمة.وذكر رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين على تطبيق "تلغرام"، أن وحدات الدفاع الجوي دمرت تسع طائرات مسيرة كانت متجهة إلى موسكو بحلول الساعة 0400 بتوقيت غرينتش.وأضاف سوبيانين أن فرق الطوارئ توجهت إلى مواقع سقوط حطام الطائرات المسيرة في الهجوم الذي وقع خلال الليل. ولم يتم الإبلاغ بعد عن وقوع أي أضرار.وأفاد حاكم منطقة تولا بأن هجوما شنته أوكرانيا بطائرات مسيرة أدى لاندلاع حريق استمر لوقت قصير في مصنع آزوت للكيماويات، وأسفر عن إصابة شخصين. وذكر حاكم منطقة كالوجا أن الدفاعات الجوية دمرت سبع طائرات مسيرة فوق المنطقة. وتحد منطقتا تولا وكالوجا منطقة موسكو من جهة الجنوب.