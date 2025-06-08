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الجيش الإسرائيلي: استهداف عضو في حماس بجنوب سوريا

أخبار دولية
2025-06-08 | 03:39
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الجيش الإسرائيلي: استهداف عضو في حماس بجنوب سوريا
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الجيش الإسرائيلي: استهداف عضو في حماس بجنوب سوريا

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه وجه ضربة استهدفت أحد أعضاء حركة حماس في جنوب سوريا.

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