مقتل شخص على الأقل بقصف روسي على وسط أوكرانيا

أسفر قصف جوي روسي على بلدة في منطقة دنيبروبيتروفسك في وسط شرق أوكرانيا عن مقتل شخص على الأقل، وفق ما أعلنت السلطات الإقليمية.



وقال رئيس مجلس دنيبروبيتروفسك الإقليمي ميكولا لوكاشوك على تلغرام: "قصفت روسيا بلدة ميزيفسكا في منطقة سينيلنيكيفسكي بقنبلة موجهة. أسفر ذلك عن مقتل رجل".



وتحدث أيضا عن هجمات طالت منطقة نيكوبول المجاورة نُفذّت بواسطة "طائرات مسيّرة ومدفعية وأنظمة صواريخ غراد المتعددة الإطلاق".

وأضاف أن خطوط كهرباء وأربعة منازل في المدينة تضررت.