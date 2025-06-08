الدفاع المدني بغزة: استشهاد 10 فلسطينيين بنيران الجيش الإسرائيلي

أفاد الدفاع المدني في قطاع غزة، باستشهاد عشرة فلسطينيين بنيران إسرائيلية، من بينهم خمسة كانوا في طريقهم إلى مركز مساعدات في رفح بجنوب القطاع للحصول على مواد غذائية.



وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس، إن طواقمه نقلت "خمسة شهداء وعشرات الإصابات برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة دوار العلم في غرب رفح"، موضحا أن الشهداء كانوا من بين "آلاف النازحين الفلسطينيين الذين تجمّعوا في منطقة العلم استعدادا للتوجه إلى مركز توزيع المساعدات الأميركي في غرب رفح للحصول على مساعدات غذائية".



وأشار بصل إلى أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار باتجاه المواطنين قبل وصولهم الى مركز التوزيع بمئات الأمتار.



وأضاف أن القوات الإسرائيلية طلبت منهم الابتعاد، "إلا أنهم واصلوا تقدمهم بطريقة عرّضت القوات للخطر، فردّ الجنود بإطلاق عيارات تحذيرية".



وأشار الى أنه تلقى تقارير عن سقوط إصابات.



وأكّد شهود أن الجيش الإٍسرائيلي "طلب من المواطنين عبر مكبرات الصوت عدم التقدّم وأن عملية التوزيع ستكون ظهر اليوم".



وأكّد الجيش الإسرائيلي أنه أطلق "عيارات تحذيرية" في المنطقة على "مشتبه بهم" اقتربوا من جنوده، "ما عرضهم للخطر".