قاليباف: السلوك الاميركي متناقض ويفتقر للصدق

وصف رئيس مجلس الشورى الايراني محمد باقر قاليباف السلوك الاميركي بالمتناقض وبأنه يفتقر للصدق.



وفي كلمة له امام البرلمان الايراني، تناولت آخر المواقف الايرانية من المفاوضات النووية الدائرة مع واشنطن، قال قاليباف إن المقترح المطروح على الطاولة لا يتضمن حتى إشارة الى رفع العقوبات.



وأضاف: "إن كانت واشنطن تسعى الى اتفاق حقيقي فعلى ترامب ان يغير نهجه ويتوقف عن التنسيق مع اسرائيل واتباع سياسات نتنياهو الفاشلة".