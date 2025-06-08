وزير الدفاع الإسرائيلي يصدر تعليمات للجيش لمنع وصول سفينة أسطول الحرية لغزة

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن وزير الدفاع يسرائيل كاتس، القول إنه أصدر تعليمات للجيش بالتحرك لمنع وصول سفينة تابعة لمنظمة "تحالف أسطول الحرية" الدولية غير الربحية إلى قطاع غزة.