أوكرانيا تعلن أن تبادل الأسرى مع روسيا سيتم "الأسبوع المقبل"

أعلنت أوكرانيا الأحد أن عملية تبادل الأسرى وجثامين جنود قتلى والتي كان يفترض أن تتم في نهاية الأسبوع، ستجري "الأسبوع المقبل"، بعدما تبادلت موسكو وكييف الاتهامات بعرقلتها.وقال رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريلو بودانوف إن "بدء عمليات إعادة الأسرى إلى البلد مرتقب وفق نتائج مفاوضات اسطنبول الأسبوع المقبل (...) وكل شي يجري كما هو متوقع"، متهما موسكو بممارسة "لعبة إعلامية غير نزيهة".