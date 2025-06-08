الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أرض الواقع
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أوامر للجيش الإسرائيلي بمنع سفينة المساعدات من الوصول إلى غزة

أخبار دولية
2025-06-08 | 09:04
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أوامر للجيش الإسرائيلي بمنع سفينة المساعدات من الوصول إلى غزة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
أوامر للجيش الإسرائيلي بمنع سفينة المساعدات من الوصول إلى غزة

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الأحد أنه أمر الجيش بمنع وصول سفينة مساعدات إنسانية على متنها ناشطون بينهم السويدية غريتا ثونبرغ، إلى قطاع غزة الذي دمرته الحرب.

وقال كاتس في بيان صدر عن مكتبه "أعطيت تعليمات للجيش بمنع السفينة مادلين من بلوغ غزة. لغريتا المعادية للسامية ورفاقها، أبواق دعاية (حركة) حماس، أقول بوضوح: عودوا أدراجكم لأنكم لن تصلوا الى غزة".

وكان منظمو رحلة السفينة المحملة بالمساعدات وعلى متنها 12 ناشطا، أعلنوا السبت أنها وصلت إلى قبالة السواحل المصرية في طريقها إلى قطاع غزة.

أبحرت السفينة التابعة لتحالف أسطول الحرية من صقلية الأحد متجهة إلى غزة لإيصال مساعدات إنسانية و"كسر الحصار الإسرائيلي" وتسليط الضوء على المعاناة المستمرة في القطاع الفلسطيني الذي تقول الأمم المتحدة إن جميع سكانه مهددون بالمجاعة.

وأضاف كاتس أن "دولة إسرائيل لن تسمح لأحد بكسر الحصار البحري على غزة الذي يهدف بشكل أساسي إلى منع نقل الأسلحة إلى حماس، المنظمة الإرهابية القاتلة التي تحتجز رهائننا وترتكب جرائم حرب".

وأكد أن "إسرائيل ستتحرك ضد أي محاولة لكسر الحصار أو لمساعدة منظمات إرهابية، بحرا أو جوا أو برا".

و"أسطول الحرّية" الذي تشكّل سنة 2010 هو حركة دولية غير عنفية للتضامن مع الفلسطينيين تنشط ضدّ الحصار الإسرائيلي على غزة.

أخبار دولية

للجيش

الإسرائيلي

سفينة

المساعدات

الوصول

LBCI التالي
إصابة مرشح رئاسي في كولومبيا بالرصاص بعد تعرضه لإطلاق نار خلال تجمع انتخابي
في تل أبيب... آلاف المتظاهرين يطالبون بعودة الرهائن بعد عشرين شهرا من الحرب في غزة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:49

وزير الدفاع الإسرائيلي يصدر تعليمات للجيش لمنع وصول سفينة أسطول الحرية لغزة

LBCI
أخبار دولية
2025-05-27

الجيش الإسرائيلي: لم نطلق النار من الجو على مركز توزيع مساعدات في غزة

LBCI
آخر الأخبار
2025-06-03

المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ لسكان غزة: يُمنع منعًا باتًا الدخول إلى مناطق مراكز التوزيع

LBCI
أخبار دولية
2025-06-01

سفينة من "أسطول الحرية" تستعد للإبحار من إيطاليا نحو غزة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
11:40

قتيل في غارة في جنوب سوريا وإسرائيل تعلن استهداف عنصر من حماس

LBCI
أخبار دولية
11:22

سفينة الإغاثة المتجهة الى غزة ستواصل مهمتها "حتى اللحظة الأخيرة"

LBCI
أخبار دولية
10:47

اكتمال التعرف على رفات محمد السنوار

LBCI
أخبار دولية
10:21

الكويت: طائرة تهبط اضطرارياً بعد بلاغ عن قنبلة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
07:15

على أنغام أغنيتها الجديدة... لحظات مميزة تجمع نانسي عجرم وزوجها (فيديو)

LBCI
حال الطقس
01:57

ربيعي حار... اليكم طقس الأيام المقبلة

LBCI
آخر الأخبار
2025-06-07

طقس ربيعي حار يسيطر على لبنان مع استقرار في درجات الحرارة

LBCI
أمن وقضاء
2025-05-04

في عرمون... تنافس بين لائحتين بقيادة شخصين من عائلة واحدة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
12:45

مقدّمة النشرة المسائيّة 08-06-2025

LBCI
أخبار لبنان
07:32

عودة يدعو إلى التوبة والعودة إلى الله: قداسة الإنسان تبدأ بمحبة الآخر

LBCI
أخبار دولية
06:54

قاليباف: السلوك الاميركي متناقض ويفتقر للصدق

LBCI
أخبار لبنان
04:56

الراعي: اللبنانيون متعطشون إلى صدق في القيادة واستقرار في المؤسّسات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

السعودية تحوّل رؤية 2030 إلى واقع…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-06-07

فتوى تحريم الثأر في سوريا ترضي الغرب... والأهم الإلتزام بها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-06-07

صيف 2025 على الأبواب... والضيافة اللبنانية تعود لتتصدر المشهد!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-06-07

وفد من لجنة الصداقة الفرنسية اللبنانية في بيروت: تعاون ورسائل سياسية ودعم مشروط

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-06-07

الصوتان التفضيليان: مطلب للثنائي ترفضه الأحزاب المسيحية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
03:03

عملية فرار جماعي من مخفر غزير... اليكم التفاصيل

LBCI
أمن وقضاء
16:27

على أوتوستراد زحلة... سرقة فان بعد اطلاق النار على صاحبه

LBCI
أخبار دولية
08:52

ساعات تفصلنا عن حظر السفر إلى أميركا واتهامات بالعنصرية

LBCI
خبر عاجل
06:34

مسيرة اسرائيلية تستهدف سيارة على طريق كفردونين - الشهابية

LBCI
منوعات
15:39

بعد ارتفاع حالات سرقة دمية Labubu... المالكون يتجهون إلى شركات التأمين

LBCI
حال الطقس
01:57

ربيعي حار... اليكم طقس الأيام المقبلة

LBCI
أخبار لبنان
03:55

بعد الحديث عن تلاعب في عيّنات النفط المستوردة... هذا ما أعلنه وزير الطاقة

LBCI
آخر الأخبار
11:35

تدابير سير بمناسبة حفل افتتاح غابة شهداء قوى الأمن الداخلي في محميّة أرز الشوف

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More