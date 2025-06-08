الكويت: طائرة تهبط اضطرارياً بعد بلاغ عن قنبلة

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت أن طائرة تابعة لطيران الخليج، كانت في طريقها إلى البلاد، ضمن الرحلة المجدولة رقم GF213، هبطت بسلام في مطار الكويت الدولي، بعد تلقي بلاغ يفيد بوجود قنبلة على متنه، بحسب "سكاي نيوز عربية".



وقالت الإدارة في بيان رسمي، إنه فور تلقي البلاغ، تم تفعيل الإجراءات والبروتوكولات الأمنية المعتمدة بالتنسيق الكامل مع وزارة الداخلية والجهات المعنية، حيث جرى إنزال جميع الركاب بسلام، من دون تسجيل أي إصابات أو تأثيرات سلبية.