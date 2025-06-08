اكتمال التعرف على رفات محمد السنوار

أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن جثة الشقيق الأصغر ليحيى السنوار، محمد، في قبضة إسرائيل وأن عملية التعرف على جثمانه اكتملت، بحسب "سكاي نيوز عربية".



وقال موقع "واي نت" الإخباري الإسرائيلي إنه "تم التعرف رسميًا وبشكل مؤكد على جثة قائد الجناح العسكري لحركة حماس، محمد السنوار، الذي اغتيل في هجوم في خان يونس قبل نحو شهر".