رئيس الأركان الإسرائيلي يحدّد موعداً لنهاية حرب غزة... وخلافٌ مع نتنياهو حول إطالة أمدها

روسيا: إغلاق مطارين بعد هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على موسكو

روسيا: إغلاق مطارين بعد هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على موسكو

ترامب يحذر من "تدخل" الحكومة الفدرالية في حال استمرت الاحتجاجات في لوس أنجليس