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o
الجنوب
21
o
الشمال
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o
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كسروان
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o
متن
23
o
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كنز من أسرار إسرائيل في قبضة إيران... بحسب طهران
أخبار دولية
2025-06-08 | 13:21
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كنز من أسرار إسرائيل في قبضة إيران... بحسب طهران
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كنز من أسرار إسرائيل في قبضة إيران... بحسب طهران
تقارير نشرة الاخبار
أخبار دولية
أسرار
إسرائيل
إيران...
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