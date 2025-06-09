منظمة انسانية: القوات الاسرائيلية سيطرت على سفينة الإغاثة المتجهة إلى غزة

اعترضت القوات الاسرائيلية سفينة الاغاثة "مادلين”، بعد أن تعهدت إسرائيل بمنعها من الوصول إلى الأراضي الفلسطينية، وفق ما أعلن منظمو رحلة.

وأبحرت السفينة "مادلين" من صقلية الأحد الماضي وعلى متنها ناشطون بينهم غريتا ثونبرغ، متجهة إلى غزة، لإيصال مساعدات إنسانية وكسر الحصار الاسرائيليّ المفروض على القطاع، منذ أعوام طويلة.

وقال تحالف اسطول الحرية منظم الرحلة على تليغرام إنّ "الاتصال انقطع مع السفينة مادلين والجيش الإسرائيليّ صعد على متنها ”.

وأضاف: “القوات الاسرائيلية اختطفت طاقم السفينة”.

وأوضحت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنّ البحرية وجّهت السفينة لتغيير مسارها عند اقترابها من "منطقة محظورة" وبعد نحو ساعة، أُعلن أن القارب يتم سحبه إلى الشواطئ الإسرائيلية.

وتوقّعت الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعيّ، أن يعود الركاب إلى بلدانهم.

ولفتت الوزارة إلى أنّ "الكمية الضئيلة من المساعدات التي كانت على متن اليخت ولم يستهلكها “المشاهير” ستُنقل إلى غزة عبر قنوات إنسانية حقيقية.