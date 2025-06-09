تحطّم طائرة في ولاية تينيسي الأميركية

وقعت اصابات بين ركاب طائرة مخصصة للقفز بالمظلات، البالغ عددهم عشرون راكبًا، إضافة إلى الطاقم، من دون تسجيل وفيات، في تحطم للطائرة، في ولاية تينيسي الأميركية.

وتحطمت الطائرة ذات المحركين ظهر الأحد في تولاهوما، جنوب ناشفيل، وفقًا لمسؤولين محليين وفدراليين.

وقال المتحدث باسم المدينة لايل راسل: "لم تقع وفيات".

وأوضح أنّ 20 شخصًا كانوا على متن الطائرة من طراز دي هافيلاند دي اتش-6 توين أوتر عندما تحطمت في مطار تولاهوما قرابة الساعة 12,30 ظهرا (17,30 ت غ).

كما أوضح أنّ "ثلاثة أشخاص نقلوا بواسطة مروحية وآخر اصابته أكثر خطورة برًا إلى مستشفيات محلية لتلقي العلاج”.

وأشار إلى أنّ "إصابات طفيفة أخرى عولجت من قبل المستجيبين الأوائل في مكان الحادث".

وأكّد راسل عدم إلحاق أضرار بمرافق أرضية أو مرافق المطار ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات على الأرض.

وقالت إدارة الطيران الفدرالية إنها تحقق في الحادث، بينما قالت إدارة الطرق السريعة في تينيسي على منصة إكس إن عناصرها يساعدون الشرطة "في موقع تحطم الطائرة على طريق أولد شيلبيفيل" في مقاطعة كوفي في وسط الولاية.

وأظهرت صور تم تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي طائرة صغيرة بيضاء مقدمتها مدفونة في العشب وقد انفصل أحد جانحيها وذيلها.